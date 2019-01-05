Нью-Дели, 5 января, 2019, 13:10 — ИА Регнум. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус высоко оценил результаты первых 100 дней действия новой национальной программы медицинского страхования в Индии «Аюшман Бхарат» («Долголетие Индии»). По сообщению индийского информационного агентства «Акашвани», об этом глава ВОЗ сообщил в своём аккаунте в Twitter.

(сс) Harsha K R В больнице

Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что премьер-министр Нарендра Моди и министр здравоохранения Джагат Пракаш Надда внесли неоценимый вклад в развитие инклюзивной системы медицинского обеспечения в Индии. За первые 100 дней функционирования программы «Аюшман Бхарат» медицинская помощь была предоставлена 700 000 жителей Индии. По словам министра финансов Индии Аруна Джейтли, число обращений участников инициативы «Долголетие Индии» в больницы и поликлиники составляет в среднем примерно пять тысяч в день.

23 сентября 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди дал старт крупнейшей в мире национальной программе здравоохранения под названием «Аюшман Бхарат». Данная инициатива позволила предоставить медицинскую помощь 100 миллионам индийских семей преимущественного из сельских районов страны. Сообщается, что страхование покрывает обширный список из 1300 заболеваний. Список больниц, участвующих в программе, постоянно пополняется.