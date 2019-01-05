Пекин, 5 января, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Три члена команды китайского грузового судна пропали без вести в результате кораблекрушения в районе островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. Об этом 5 января сообщает газета China Daily.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение у скал. 1870-е

На борту затонувшего грузового судна находились 11 человек экипажа. По информации, полученной от управления по обеспечению безопасности на море южной провинции Гуандун, восемь моряков удалось спасти, поиски ещё троих продолжаются.

К месту бедствия властями Китая были направлены 13 патрульных катеров береговой охраны. Поиски пропавших затруднены вследствие густого тумана в месте проведения поисково-спасательных работ.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении рыболовецкого судна с сухогрузом, которое произошло у берегов Китая, в морской акватории уезда Пинтань.