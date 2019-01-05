Вашингтон, 5 января, 2019, 12:49 — ИА Регнум. Почти 16% граждан США хотели бы покинуть свою страну и переехать в другую на постоянное место жительства. Такие данные следуют из результатов социологического опроса, проведенного Институтом Гэллапа.

(сс) Free-Photos Центральный вокзал Нью-Йорка

Согласно результатам соцопроса, о желании покинуть США навсегда чаще заявляют люди моложе 30 лет, при этом женщин среди них чуть больше, чем мужчин. Больше всего желающих покинуть США в поисках новой жизни привлекает соседняя Канада. Из всех желающих эмигрировать 26% хотели бы уехать на постоянное место жительства в Канаду.

Социологи отмечают, что этот показатель стал рекордным за всю историю проведения подобных социологических опросов в США. Эксперты предполагают, что это связано с приходом к власти в США Дональда Трампа.

Стоит отметить, что в президентство Джорджа Буша-младшего покинуть США навсегда хотели порядка 11% американцев, во времена Барака Обамы — 10%.

Репрезентативность данного опроса невелика. Он проводился в 2018 году, и в нём приняли участие только тысяча граждан США старше 15 лет.