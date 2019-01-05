Нью-Дели, 5 января, 2019, 14:02 — ИА Регнум. «Ключевые вопросы на выборах следующие: предоставление работы индийской молодежи, борьба с безработицей, вопросы, связанные с финансированием крестьян, проблема коррупции, а также проблемы в сфере образования и здравоохранения», — добавил политик.

Рави Варма. Рама разламывает лук Шивы (фрагмент)

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Рахул Ганди в своем заявлении также отметил, что поставит вопрос о хищении денег по делу о Рафалях.

«НарендраМоди украл 300 млрд. рупий (292,6 млрд. рублей) и передал лояльным бизнесменам», — заявил политик.

Глава ИНК также отметил, что следует подождать окончательного решения Верховного суда Индии по делу строительства храмы Рамы в священном городе Айодхья.

Напомним, что храм Рамы в Айодхье стал причиной противоречий между мусульманами и индусами Индии, которые переросли в вооруженные погромы в 1992 году. Мусульманский правитель Бабур разрушил этот храм в 16 веке и построил на его месте мечеть «Бабри Масджид». В конце 20 века идея восстановления разрушенного храма стала политическим лозунгом Индийской Народной Партии. Мечеть была разрушена индусами во время политических волнений в 1992 году, но на ее месте так и ничего не было построено.