Токио, 5 января, 2019, 12:23 — ИА Регнум. 4 января на первой в этом году пресс-конференции в городе Исэ, префектура Миэ, премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал о своем предстоящем визите в Россию и переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. «В конце месяца я поеду в Москву для встречи с российским президентом. Надеюсь, что нам удастся максимально продвинуться в разрешении проблемы мирного договора и территориального вопроса. Я буду максимально сосредоточен», — отметил премьер-министр.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Синдзо Абэ

По сообщению японской новостной газеты «Тюнити Симбун», 3 января Абэ обсудил предстоящий визит с вице-премьером и министром финансов Таро Асо.

Встреча лидеров России и Японии ориентировочно состоится 21 января, а в преддверии этого 14 января пройдет встреча глав МИД России и Японии.