Симферополь, 5 января, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Спасателям удалось расчистить дорогу на плато горы Ай-Петри в Крымы, где из-за схода лавины оказались заблокированными 300 человек. Тем не менее из-за лавиноопасной ситуации движение по автодороге через гору Ай-Петри со стороны Бахчисарая и Ялты закрыто. Об этом сегодня, 5 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Крыму.

82.mchs.gov.ru Сотрудники МЧС на горе Ай-Петри

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 января из-за схода небольшой лавины (около 800 кубометров снега) и обрушения нескольких деревьев движение по автодороге к горе Ай-Петри в Крыму было парализовано. На плато остались около 100 автомобилей и 300 человек.

Спасателям понадобилось 12 часов, чтобы расчистить дорогу. К 6:00 утра движение по автодороге было восстановлено и осуществлялось под особым контролем спасателей. После того, как все автомобили спустились с плато, было принято решение закрыть движение по данной дороге из-за опасности схода новых лавин.