Екатеринбург, 5 января, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Пять человек пострадали в результате ДТП с участием машины скорой помощи в Екатеринбурге. Об этом 5 января сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Скорая медицинская помощь

Авария произошла в ночь с 4 на 5 января. Водитель легкового автомобиля Opel Astra столкнулся с машиной скорой помощи на перекрёстке. В результате столкновения произошло опрокидывание набок автомашины скорой помощи.

По предварительной информации, столкновение допустил водитель Opel Astra, выехавший на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили пять человек: оба водителя автотранспортных средств и три пассажира. Один из пассажиров находился в машине скорой помощи, двое других — в автомобиле Opel Astra. Все пострадавшие были госпитализированы.

Оба транспортных средства в результате столкновения получили значительные механические повреждения и были увезены с места происшествия на эвакуаторе.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Ведётся работа по установлению всех причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Московском районе Санкт-Петербурга, в результате которого пострадали пятеро детей и двое взрослых. По факту аварии проводится проверка.