Лондон, 5 января, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Полузащитник испанского футбольного клуба «Баселона» Денис Суарес может в ближайшее время сменить испанский чемпионат на английский, сообщает 5 января сайт журналиста Джанлуки Ди Марцо.

(сс) wonker Болельщики «Арсенала»

Согласно данным сайта, лондонский клуб «Арсенал» собирается ввести Сауреса в свой состав, опередив в этом вопросе другой лондонский клуб — «Челси». Ввиду того, что в «Барселоне» у 24-летнего игрока недостаточно игрового времени, трансфер и его переход в лондонскую команду могут произойти уже в январе текущего года.

Также в публикации сайта отмечается, что главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери хорошо знаком с Суаресом по совместной работе в клубе «Севилья».

В текущем сезоне футболист сыграл за «Барселону» два матча и не отметился в них никакими и результативными действиями.