Роли, США, 5 января, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» оказались слабее в противостоянии с клубом «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 5 января «Спорт-Экспресс».

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». реж Борис Дежкин. 1964. СССР Гол!

Матч проходил в Роли на домашнем льду «Каролины». Уже к 27-й минуте хозяева трижды поразили ворота гостей, шайбы на свой счет были записаны Майклом Ферландом (6-я минута), Даги Хэмилтоном (7-я) и Грегом Маккеггом (27-я).

При этом гости не бросали своих попыток отыграться и это дало свои результаты. Ещё до конца второго периода гости смогли отыграть две шайбы голами Оливера Бьёркстранда (36-я) и российского форварда «Коламбуса» Артемия Панарина (37-я).

Однако на этом хоккейная удача «Коламбуса» кончилась, а решение в конце мачта о замене вратаря шестым полевым игроком сыграло против него же. На 60-й минуте игрок «Каролины» Себастьян Ахо поразил пустые ворота «Коламбуса». Итоговый счет 4:2 в пользу «Каролины».

По итогам игры «Каролина» с 41 очком расположилась на десятой позиции восточной конференции, «Коламбус» там же на седьмой с 49 очками.