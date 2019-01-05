Южно-Сахалинск, 5 января, 2019, 10:21 — ИА Регнум. 117 человек были эвакуированы из-за пожара, возникшего в отеле «Мега-Палас» в Южно-Сахалинске. Об этом 5 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выход

Информация о возгорании в гостинице «Мега-Палас» поступила диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона в 07:24 по местному времени. На месте было установлено, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электроцепи кондиционера на третьем этаже.

В гостинице на момент возгорания находилось 117 человек, все они были были эвакуированы пожарно-спасательными службами.

Пожар был остановлен и ликвидирован в 07:43 по метному времени. Уже в 08:15, менее, чем через час после поступления информаци о возгорании, люди смогли вернуться в отель.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации из-за задымления посетителей гипермаркета в Екатеринбурге. В результате происшествия никто не пострадал.