Денвер, США, 5 января, 2019, 09:38 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» победил с разгромным счетом хоккеистов «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 5 января «Матч ТВ».

(сс) mark6mauno Вратарь «Колорадо Эвеланш»

Встреча проходила в Денвере на домашнем льду «Колорадо» и закончилась разгромом гостей со счетом 6:1.

Уже к седьмой минуте хозяева вели в счете 2:0, дважды удачно реализовав большинство шайбами Натана Маккиннона и Микко Рантанена на 5-й и 7-й минутах соответственно. Во втором периоде это было продолжено игроками «Колорадо» Габриэлем Ландескогом (33-я), Александром Керфутом (46-я), а также вновь удачно реализовавшем большинство и оформившем таким образом во встрече дубль Микко Рантаненом (48-я). Шестую и последнюю шайбу в ворота «Рейнджерс» отправил на 54-й минуте Райан Грэйвз.

В ответ на все это «Рейнджерс» смогли только забить «гол престижа», который на 50-й минуте и забил Райан Строум.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев смог отразить 41 из 47 ударов по его воротам, остальные российские участники матча не отметились результативными действиями.

По итогам игры «Колорадо» находится на седьмой строчке западной конференции с 48 очками, «Рейнджерс», набравшие 41 очко, на 10 месте восточной конференции.