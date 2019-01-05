Шэньчжэнь, Китай, 5 января, 2019, 09:26 — ИА Регнум. Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграл в полуфинальном матче китаянку Ван Яфань и вышла в финал турнира в Шэньчжене, сообщает 5 января «Спорт-Экспресс».

(сс) Keith Allison Арина Соболенко

Встреча проходила при подавляющем преимуществе белорусской теннисистки и закончилась в течение 1 часа со счетом 6:2, 6:1. За это время Соболенко шесть раз подала навылет, дважды ошиблась на подаче и смогла реализовать 4 брейк-пойнта. Её соперница подала навылет один раз, трижды допустила двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

В финальном матче турнира в Шэньчжене Арина Соболенко встретится с американкой Элисон Риск, в матче с которой ранее, 5 января, российская теннисистка Вера Звонарева отказалась от дальнейшей борьбы, проиграв всухую первый сет.