Шэньчжэнь, Китай, 5 января, 2019, 09:12 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вера Звонарева приняла решение об отказе от борьбы во втором сете матча полуфинала на турнире в Шэньчжэне с американской спортсменкой Элисон Риск, сообщает 5 января Матч ТВ.

(сс) Ming-yen Hsu Вера Звонарева

Первый сет российская спортсменка проиграла со счетом 6:0, а в начале второго при счете 1:0 в пользу американки, российская спортсменка отказалась от дальнейшей борьбы.

В финальном матче соперницей Элисон Риск станет победительница матча между представительницей Белоруссии Ариной Соболенко и китаянкой Ван Яфань. Турнинр в Шэньчжэне завершится сегодня, 5 января, его призовой фонд составляет 750 тысяч долларов.