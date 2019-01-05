Луганск, 5 января, 2019, 08:28 — ИА Регнум. Украинские боевики за минувшие сутки два раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Контактная группа по Украине договорилась о том, что с 29 декабря в Донбассе должен быть установлен режим прекращения огня. Это далеко не первая попытка установить перемирие в Донбассе, но как ив се предыдущие, она провалилась по вине украинской стороны.

Уже в первые сутки действия режима прекращения огня, украинские силовики произвели обстрелы территорий ДНР и ЛНР.

За прошедшие сутки территория ЛНР подверглась двум обстрелам со стороны украинских боевиков. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.

Известно, что обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок и Калиновка. Боевики использовали стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.