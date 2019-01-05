Лондон, 5 января, 2019, 07:46 — ИА Регнум. Хакеры из группы Anonymous опубликовали новую серию документов о деятельности британского правительственного проекта Integrity Initiative, который занимается информационной войной против России.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

В частности, были опубликованы аналитические доклады о работе российских СМИ Sputnik и RT, а также выставленные вслед за ними счета на оплату. В докладах идёт речь об освещении событий в Солсбери, связанных с якобы отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, положение в странах бывшего СССР, а также ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии.

Помимо прочего опубликован доклад по итогам анализа деятельности Лейбористской партии и её лидера Джереми Корбина.

Все доклады оплачены средствами британских налогоплательщиков. Опубликованы копии счетов на оплату этих докладов, в частности счет на 1 тыс. фунтов, которые были заплачены некоему Джассару Джамалю аль-Тахату из Иордании, который составлял для Integrity Initiative доклад о медиакампаниях RT на Ближнем Востоке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британский МИД открыто признал, что Integrity Initiative существует на государственные средства и занимается информационной войной. Так, во внешнеполитическом ведомстве Великобритании подтвердили подлинность ранее опубликованных группой Anonymous документов Integrity Initiative по теме вмешательства Лондона в дела стран ЕС и ведении целенаправленной информационной войны против России.