Буэнос-Айрес, 5 января, 2019, 07:49 — ИА Регнум. Легендарный аргентинский футболист в прошлом Диего Марадона выписан из больницы в Буэнос-Айресе, в которую он ранее был направлен из-за желудочного кровотечения, сообщает 5 января Sport 24.

(сс) Neogeolegend Диего Марадона

Ранее, во время планового медицинского осмотра перед поездкой в Мексику, у Марадоны было выявлено кровотечение в желудке, после чего он был срочно госпитализирован в одной из частных клиник в Буэнос-Айресе для эндоскопического обследования.

Отметим, Диего Марадона в настоящее время является главным тренером футбольной мексиканской команды «Дорадоса» и, несмотря на то, что по сообщениям СМИ он не появлялся в команде несколько дней в конце декабря, аргентинец продолжит работу с командой в этом году.