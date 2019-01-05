Ванкувер, Канада, 5 января, 2019, 07:47 — ИА Регнум. Соперником молодежной хоккейной сборной России в матче за третье место на молодежном чемпионате мира, проходящем в Канаде, станет сборная Швейцарии, сообщает 5 января «Спорт-Экспресс».

Цитата из м/ф «Матч-реванш». реж Борис Дежкин. 1968. СССР Матч

Сборная Швейцарии проиграла с разгромным счетом 6:1 команде Финляндии, причем подавляющее и непререкаемое преимущество финнов стало видно уже к концу второго периода, когда счет стал 4:0 в их пользу. А окончательный счет установился уже к концу второго периода.

У победителей в матче второго полуфинала МЧМ-2019 шайбами отметились Ессе Юлёнен (1-я минута), Аарне Талвитие (3-я, 6-я), Хенри Йокихарью (8-я, в большинстве), Алекси Хепониеми (28-я) и Расмус Купари (35-я, в большинстве). На все это их оппоненты ответили единственной шайбой Филиппа Курашева на 17-й минуте, удачно реализовавшего большинство.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 5 января, молодежная сборная команда России по хоккею уступила сборной США в матче первого полуфинала.