Сеул, 5 января, 2019, 07:33 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Samsung открыла исследовательский институт, который займётся изучением мелкодисперсной пыли. Об этом сообщает The Korea Herald.

(сс) Austin Ban Пыль

Новая научно-исследовательская организация стала одним из подразделений технологического института Samsung SAIT. Директором «института пыли» назначен заместитель президента SAIT Хван Сон-Ву.

В институте займутся разработкой миниатюрных датчиков для обнаружения мелкодисперсной пыли, а также усовершенствованием фильтров. К работам будут привлекаться сотрудники других научно-исследовательских организаций.

Отметим, мелкодисперсной пылью называют твёрдые частицы органического или минерального происхождения со средним диаметром меньше 2,5 мкм. Особую опасность для здоровья человека представляет пыль с диаметром частиц менее 0,1 мкм, поскольку она не задерживается в верхних дыхательных путях.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года компания Samsung открыла научно-исследовательский центр в Нью-Йорке, занимающийся исследованиями в области технологий искусственного интеллекта.