Ванкувер, Канада, 5 января, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Российская молодежная хоккейная сборная уступила команде США в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает 5 января Сhampionat.com.

Goodfon.ru Шайба

Встреча проходила на льду Rogers Arena в Ванкувере и закончилась со счетом 2:1 в пользу американцев. У сборной США шайбы на счету Оливера Вальстрёма (15-я минута) и Александра Хмелевски (25-я). У сборной России единственной шайбой отметился Григорий Денисенко (34-я), признанный потом лучшим игроком в составе нашей команды.

Ещё одна шайба сборной России, влетевшая в ворота американцев от конька Никиты Шашкова на восьмой минуте игры, не была засчитана арбитрами.

Это 20-й матч между Россией и США в рамках МЧМ и в 11 из них победила Россия, в 9 — сборная США. Также это четвертое подряд поражение сборной России во встречах с американцами.

Отметим, матч за третье место состоится 6 января и начнется в 00:00 мск.