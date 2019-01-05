Париж, 5 января, 2019, 04:49 — ИА Регнум. Очередная, восьмая по счету, акция протеста так называемых жёлтых жилетов пройдет во Франции 5 января, заявила организация La France en colre («Франция в ярости»).

Patrice CALATAYU Протесты во Франции. «Жёлтые жилеты»

Организация уточнила, что на этот раз подала уведомление властям о своем участии в протестах. Акцию проведут Эрик Друэ и Присцилла Людоски.

Напомним, первая акция «жёлтых жилетов» состоялась в начале ноября 2018 года. Протестующие были несогласны с намерением французских властей повысить с нового года акцизы на топливо.

Седьмая акция «жёлтых жилетов» состоялась 29 декабря. Стоит отметить, что протесты, выдвигавшие первоначально экономические требования, превратились в политический фактор. Протестная активность была подхвачена недовольными слоями общества в ряде других стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Друэ был задержан 2 января на площади Согласия в Париже во время несанкционированной акции: он собрал соратников, чтобы зажечь свечи в память о жертвах протестов, за что его забрали в полицию. Через сутки его отпустили домой.