Москва, 5 января, 2019, 04:00 — ИА Регнум. Переговоры по ситуации в Сирии провели глава Генштаба РФ Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд, возглавляющий генштаб ВС США, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Диалог двух стран

Переговоры состоялись 4 января. Обсуждались вопросы урегулирования ситуации в Сирии, борьба с терроризмом и необходимость поддержания российско-американского канала связи.

Напомним, переговоры проходили на фоне начала выхода американского контингента из Сирии. По заявлениям из Вашингтона, американцы будут покидать Сирию в течение четырех месяцев.

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