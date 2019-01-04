Дейр-эз-Зор, Сирия, 5 января, 2019, 02:51 — ИА Регнум. Среди погибших при авиаударе так называемой антитеррористической коалиции по провинции Дейр-эз-Зор (Сирия) оказались двое российских граждан, заявила Хеда Саратова, член Совета по правам человека при главе Чечни.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиаудар

Саратова уточнила, что при ударе по Сирии сил возглавляемой Соединенными Штатами коалиции погибла гражданка России Хава Ахъядова. Теперь сиротами остались пять ее дочерей.

Погиб также четырехлетний мальчик. Его мать выжила, но получила тяжелое ранение в область таза, и теперь обездвижена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиаудар коалиции по населенному пункту Эш-Шафаа (провинция Дейр-эз-Зор, Сирия) был нанесен 3 января. Погибли как минимум 11 мирных жителей.

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