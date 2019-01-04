Санкт-Петербург, 5 января, 2019, 00:32 — ИА Регнум. Микроавтобус марки Mercedes, в котором перевозили группу детей, попал в дорожную аварию в Московском районе Санкт-Петербурга.

Https://vk.com/spb_today ДТП на Московском проспекте Петербурга (цитата группы «ДТП и ЧП")

Как сообщили в УГИБДД по региону, ДТП произошло 4 января около 22:20 мск у дома №167 на Московском проспекте. Микроавтобусом управлял мужчина 1979 года рождения.

По имеющимся данным, он не справился с управлением и совершил наезд на опору уличного освещения.

«В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили семеро пассажиров — двое взрослых и пятеро детей в возрасте от 5 до 10 лет», — уточнили в дорожной полиции.

По факту аварии проводится проверка.

Очевидцы в соцсети утверждают, что перед микроавтобусом перебегал дорогу пешеход, и водитель, избегая наезда на человека, врезался в столб. На место ЧП прибыло множество машин скорой помощи, в том числе реанимобиль, а также экипаж спасателей МЧС.

Как отмечает ИА REGNUM, во второй половине дня 4 января в Петербурге и Ленобласти начался сильный снегопад. Это осложнило обстановку на дорогах и увеличило число ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями.

Так, в Ломоносовском районе около 18:50 столкнулись два легковых автомобиля, оба марки Renault. В одном из них пассажирка погибла, в другом — получила тяжкий вред здоровью.

Около 19:00 в Пушкинском районе легковой автомобиль сбил мужчину и женщину, которые вышли на проезжую часть из своей машины, чтобы поставить знак аварийной остановки. Пострадавшие получили тяжкий вред здоровью.

В Невском районе около 22:20 столкнулись ВАЗ 2110 и грузовик. Водитель «Лады», который не справился с управлением и выехал на встречную полосу, скончался на месте.