Варшава, 4 января, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Проект газопровода «Северный поток — 2», который пройдет по дну Балтийского моря из РФ в Германию, «убивает» Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью Handelsblatt.

Harald Hoyer Трубы газопровода «Северный поток-2»

«Северный поток — 2» убивает Украину», — заявил польский министр.

По его словам, Украина в случае приостановки транзита голубого топлива может потерять не только значительные доходы, но и «гарантию защиты от дальнейшей российской агрессии».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2», протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км, пройдёт по дну Балтийского моря из РФ в Германию. Пропускная способность двух ниток газопровода в год будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива.

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