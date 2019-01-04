Магнитогорск, Челябинская область, 4 января, 2019, 19:41 — ИА Регнум. В Челябинской области снят режим ЧС, введённый после трагедии в Магнитогорске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Mchs.gov.ru ЧС в Магнитогорске

Режим ЧС отменён на уровне региона. В то же время на уровне Магнитогорска он сохраняется. Мэр города Сергей Бердников будет отвечать за работу пункта по работе с людьми, демонтаж некоторых подъездов дома и охрану периметра дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря в Магнитогорске взорвался и обрушился седьмой подъезд 12-подъездной десятиэтажки. Погибли 39 человек. Поиски тел погибших закончили 3 января. Среди них оказались шестеро детей.