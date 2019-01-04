Киев, 4 января, 2019, 19:26 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) в 2019 году должен получить от Украины более $1,8 млрд. Об этом передают «Украинские новости» со ссылкой на данные МВФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ и Украина

Так, в текущем году Украина, согласно графику, обязана выплатить МВФ 1 325, 476 млн спецправ заимствования (условные расчетные единицы МВФ).

«По курсу Нацбанка Украины на начало января это около $1,8 млрд», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 декабря 2018 г. Украина получила транш от МВФ в размере $1,4 млрд.

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