Лондон, 4 января, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Российская Федерация не должна использовать граждан Великобритании в «дипломатических шахматных играх». Об этом, как передает Sky News, сообщил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, комментируя арест в Москве 48-летнего гражданина США Пола Уилана (также имеет британское подданство).

Британский флаг

«Мы поддерживаем его (Пола Уилана), как можем», — сказал Хант.

Ранее газета The Times сообщила, что американский гражданин Пол Уилан, арестованный в Москве, является также подданным Великобритании.

Как передавало ИА REGNUM, 28 декабря 2018 года в Москве задержали бывшего американского морпеха Пола Уилана. 3 января мужчине предъявили обвинения в шпионаже и арестовали.

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