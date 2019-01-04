Калуга, 4 января, 2019, 17:13 — ИА Регнум. В Калужской области, для обеспечения надежной и бесперебойной работы электросетевого комплекса в праздничные, филиал «Калугаэнерго» работает в усиленном режиме. Организовано круглосуточное дежурство, установлен особый контроль за работой электрооборудования и линий электропередачи, сообщила 4 января корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель компании Наталья Копоня.

Фото пресс-службы филиала «Калугаэнерго» Ремонтные работы

По её словам, к оперативному реагированию готовы 191 аварийно-восстановительная бригада в количестве 1082 человек и 249 единиц техники. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала «Калугаэнерго» находятся 82 резервных источника снабжения электрической энергией общей мощностью 4,5 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения. Под особым контролем энергетиков находится энергоснабжение социально значимых объектов регионов.

При возникновении технологических нарушений в работе оборудования или при поступлении заявок от потребителей о перебоях в электроснабжении, бригады энергетиков, оснащенные всем необходимым оборудованием, снаряжением и спецтехникой незамедлительно направляются для оперативного устранения неполадок.

«Энергетиками налажено взаимодействие с подразделениями МЧС, органами исполнительной власти, другими территориальными электросетевыми организациями, обслуживающими электроэнергией потребителей Калужской области, коммунальными службами», — сказала Наталья Копоня.

Читайте также: В Крыму увеличилось число населённых пунктов, оставшихся без электроэнергии