Бангкок, 4 января, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Один человек погиб, один пропал без вести при первм ударе тропического урагана «Пабук» на юге Таиланда. Об этом 4 января сообщил Третий национальный канал Таиланда.

Ураган

Сообщается, что погибшего смыло большой волной во время шторма с рыболовецкого судна, терпящего крушение у берегов провинции Паттани на юге страны. Вместе с погибшим были смыты за борт ещё пять членов экипажа судна. Четверым из них удалось спастись, пятый считается пропавшим без вести. Погибший рыбак был найден на берегу местными жителями.

Основной удар тропического урагана пришёлся по побережью провинции Накхон Ситхаммарат. Как сообщил Метеорологический центр Таиланда, скорость ветра здесь достигала 75 км/час.

Ветром повалены деревья и телеграфные столбы, нанесены сильные повреждения линиям электропередач. Часть береговой зоны оказалась затоплена морской водой. Данные о погибших или пострадавших из районов, подвергшихся удару стихии, пока не поступало. Из прибрежных районов провинции Накхон были эвакуированы более 30 тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о надвигающемся на курорты Таиланда тропическом шторме «Пабук», который сформировался над Южно-Китайским морем. В стране ожидается сильный ураганный ветер и проливные дожди. В районах Персидского залива и Андаманского моря ожидается шторм с высотой волн 2−3 метра. Всем маломерным судам в связи с этим было дано указание не выходить в море до 5 января.