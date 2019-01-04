Рига, 4 января, 2019, 16:09 — ИА Регнум. По предварительным данным, за 2018 год численность населения Латвийской Республики сократилось на 9 тыс. человек и достигло 1 941 000 человек. Об основных демографических тенденциях прибалтийской республики рассказала руководитель Центрального статистического управления Айя Жигуре в передаче «900 секунд» на телеканале LNT.

Пустые стулья

Читайте также: К 2030 году население Латвии может сократиться ещё на 20%

По словам Жигуре, уменьшение численности населения Латвии в прошлом, 2018 году связано не с миграцией, а с меньшим количеством новорожденных в стране. При этом, по её словам, в 2018 году миграция была практически на нулевом уровне: в другие страны уезжает примерно столько же людей, сколько возвращается в Латвию.

Читайте также: Новое исследование: из Латвии уезжают образованные жители

Как сообщает передача «Домская площадь» Латвийского радио-4, представленные ЦСЕ цифры говорят «о невозможности стабилизировать уровень рождаемости». Ежегодно число новорожденных постоянно уменьшается и приближается к отметке одна тысяча в месяц. Так, в ноябре 2018 года в Латвии появилось на свет 1462 ребенка, что на 97 меньше, чем в 2017 году. В то же время в ноябре 2016 года родилось на 45 детей меньше, чем в ноябре 2015 года.