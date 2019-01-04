Калуга, 4 января, 2019, 16:07 — ИА Регнум. 3 января в Калужской области на 111 км автодороги «Брянск-Людиново-Киров» — А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» произошло дорожно-транспортное происшествие с гибелью людей.

Фото пресс-службы УГИБДД по Калужской области Место ДТП

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области, по предварительным данным, 48-летний мужчина, управляя автомашиной Форд, двигаясь из калужского города Кирова в сторону посёлка Шайковка, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил боковое столкновение с двигавшейся во встречном направлении автомашиной Киа под управлением 31-летнего мужчины.

В результате ДТП погибли 2 человека: водитель автомашины Форд и пассажир этого автомобиля, женщина 53 лет.

В столкновении, также пострадали два подростка. Оба получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время обстоятельства данного дорожного происшествия устанавливаются.

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