Грозный, 4 января, 2019, 15:57 — ИА Регнум. В сирийской провинции Дейр-эз-Зор в ходе бомбардировки американской коалиции погибли двое граждан Российской Федерации. Об этом сегодня, 4 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Совета по правам человека при главе Чечни Хеду Саратову.

U.S. Air Force Бомбардировка

Саратова по роду обязанностей работает с заявлениями и обращениями женщин, которые ищут дочерей и внуков, вывезенных в Сирийскую Арабскую Республику и Ирак мужьями, которые намеревались примкнуть к террористам.

По данным Саратовой, в результате бомбардировок американской коалиции в селении Аш-Шааф в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибла жительница Надтеречного района Чечни 35-летняя Хава Ахъядова. У нее остались пять дочерей в возрасте от полутора месяцев до 12 лет, которых временно приютила курдская семья, проживающая в том же селении.

В том же районе погиб 4-летний Халид, внук Розы Юзбековой из Дагестана. Мать погибшего ребенка также пострадала при бомбардировке — она получила тяжелое ранение в область таза и не может передвигаться, второй её сын — Умар выжил и находится с ней.

Оба погибших являлись гражданами России.