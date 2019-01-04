Киев, 4 января, 2019, 15:31 — ИА Регнум. Эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич упрекнул правительство Украины и руководство компании «Нафтогаз Украины» в неспособности нарастить добычу отечественного газа и провале программы по добыче газа до 2020 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ по-украински

Соответствующее заявление украинский эксперт сделал сегодня, 4 января, в эфире одного из украинских телеканалов.

Марунич подчеркнул, что государственная компания «Укргаздобыча» по итогам года показала годовой рост добычи топлива всего лишь на 0,3%. Компания добыла 15,4 млрд кубометров газа, что на 200 млн кубометров больше, чем в 2017 году.

«Рекордные деньги, которые идут на «Укргаздобычу», не позволили нарастить добычу газа. Куда они идут, нужно разбираться, чтобы люди понимали, что они за последние два-три года платят гигантский дополнительный налог. Деньги идут на содержание «Нафтогаза», «Укргаздобычи», часть идет на субсидии… У нас в прошлом году «Укргаздобыча» нарастила добычу газа на проценты. Возникает вопрос: а что происходит в этом королевстве? Надо пересматривать подходы к этим вещам», — призвал Марунич.

Эксперт задался вопросом — не выгоднее ли Украине импортировать весь газ по разумной цене, чем платить гигантскую цену по импортному паритету и потом изымать из экономики огромные суммы денег, которые «Укргаздобыча» не может освоить.

«Я не верю в заклинания нынешней власти, что мы через пять лет избавимся (от необходимости импортировать газ — ред.). Никаких объективных оснований не существует. Программа Кабмина-2020 провалена. В рамках неё был план выйти на добычу 20 млрд кубометров газа к 2020 году», — возмутился Марунич.

Он призвал украинцев сменить действующую власть, чтобы снизить тарифы на коммунальные услуги и нарастить добычу украинского газа.

«Если при власти останутся люди либеральной методологии, приведенные к власти майданом, они (население Украины — ред.) будут платить такой же высокий тариф, будет «Северный поток — 2» или не будет. Власть устанавливает тариф, исходя из пожеланий и требований Запада… Нужно менять систему сверху, нужно посадить туда других людей», — подытожил Марунич.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года пресс-служба госкомпании «Укргаздобыча» (входит в состав компании «Нафтогаз Украина») подтвердила, что за 2018 год добыла почти 15,5 миллиарда кубометров газа (рост всего на 0,3% за год). Отмечается, что за январь — декабрь 2018-го было остановлено падение добычи в объеме около 950 млн кубов и на 246 млн кубометров превышена годовая добыча прошлого года. В «Укргаздобыче» добавили, что с сначала 2018 года компания увеличила количество операций по интенсификации добычи до 744, пробурила 97 скважин и ввела в эксплуатацию 69 новых скважин.

В ноябре правительство Украины заявило, что после 2025 года будет удовлетворять потребности государства в природном газе только за счет внутренней добычи. Премьер Владимир Гройсман публично призвал иностранных партнеров вложить средства в добычу газа.

«Мы же хотим стать газовой державой, которая удовлетворяет собственные потребности и экспортирует. Мы можем сделать это до 2025 года. А вы можете выгодно вложить свои инвестиции в Украину и получать энергетические ресурсы из еще одного источника», — заявил он.