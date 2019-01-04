Новочеркасск, Ростовская область, 4 января, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Устойчивость здания, часть которого обрушилась в Новочеркасске 3 января, будет определена в течение недели. Семь дней — максимальный срок, который необходим специалистам, чтобы вынести решение. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном МЧС 4 января.

Gubernator74.ru Аварийно-спасательные работы на месте обрушения

На месте ЧП, которое случилось на улице Будённовской, 156, работают эксперты ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Ростовской области. Спасатели также задействовали аппаратно-программный мобильный диагностический комплекс «Стрела-П». Исходя из данных сейсмологических датчиков, будет решена судьба здания.

На месте продолжаются работы по разбору конструкций, вывозится строительный мусор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 января в Новочеркасске произошло обрушение части стены нежилого здания. На место инцидента прибыла группа спасателей — 25 человек и 12 единиц техники. Площадь обрушения составила 60 кв. метров.

Отделение Сбербанка не работало уже долгие месяцы, а посетителей боулинг-клуба удалось оперативно эвакуировать. В результате ЧП никто не пострадал.