Симферополь, 4 января, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Число населённых пунктов, оставшихся без энергоснабжения в Крыму, увеличилось до 26. Об этом 4 января сообщает пресс-служба государственного унитарного предприятия (ГУП) «Крымэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет электричества

Технологические нарушения произошли на 15 линиях воздушной электропередачи. Причиной аварий на электросетях стала сохраняющаяся на территории Республики Крым штормовая погода.

Больше всего отключений зафиксировано в Сакском, Раздольненском и Черноморском районах, а также в Симферопольском районе. Всего населённых пунктов с нарушенным энергоснабжением 26, в 12 из них электроснабжение нарушено частично.

В ликвидации повреждений, вызванных непогодой, задействованы основные и дополнительные бригады энергетиков ГУП РК «Крымэнерго». Всего в восстановительных работах принимают участие 101 специалист в составе 39 основных и дополнительных бригад и 42 единицы спецтехники. Предприятие работает в режиме повышенной готовности.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обесточивании в результате непогоды 19 населённых пунктов Республики Крым.