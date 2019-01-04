Берлин, 4 января, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Российская скелетонистка Елена Никитина стала первой на этапе мирового Кубка по скелетону, проходящем в Альтенберге (Германия), сообщает 4 января Сhampionat.com.

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Никитина показала результат 1 минута 57,42 секунды по сумме двух попыток, который и стал первым в общем зачете. На втором месте представительница Германии Жаклин Леллинг, которая отстала от победительницы на 0,37 секунды. На третьем месте ещё одна российская спортсменка Юлия Канакина с отставанием 0,97 секунды от времени победительницы.

В десятку лучших вошла ещё одна спортсменка из России Рената Хузина, её отставание от лидера составило 2,61 секунды, она находится на десятой позиции в общем зачете.

Отметим, Никитина бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи, обладательница серебра и бронзы на этапах кубка мира 2016 года и дважды чемпионка Европы в 2013 и 2017 годах.