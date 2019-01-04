Сент-Луис, США, 4 января, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Российский форвард хоккейной команды «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко не вышел на матч с клубом «Вашингтон Кэпиталз» из-за плохого самочувствия, сообщает 4 января официальный сайт НХЛ.

Santeri Viinamäki Хоккей

Как рассказал сайту НХЛ главный тренер «Сент-Луиса» Крейг Беруби, несмотря на то, что перед игрой Владимир Тарасенко поучил все лекарства и необходимую помощь, лучше хоккеисту не стало. Тогда тренерским штабом было принято решение о том, что он не будет участвовать в игре.

Сам хоккеист надеется выздороветь к ближайшей игре «Сент-Луиса» с командой «Нью-Йорк Айлендерс». За последние три свои сезона, проведенные в НХЛ, Владимир Тарасенко пропустил только пять матчей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 4 января, «Сент-Луис Блюз» одержал на домашнем льду победу над командой «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с счетом 5:2.