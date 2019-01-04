Шэньчжэнь, Китай, 4 января, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вера Звонарева обыграла другую представительницу России веронику Кудерметову в четвертьфинальном матче открытого теннисного турнира в Шэньчжэне, сообщает 4 января Сhampionat.com.

Steven Pisano Вера Звонарева

Победа Звонаревой оказалась волевой, так как первый сет она уступила сопернице со счетом 4:6. Второй тоже оказался непростым, однако закончился победой Звонаревой 5:7, в третьем же Кудерметова уступила со счетом 3:6.

Соперницы провели на корте 2 часа 55 минут. За это время Вера Звонарева один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать 5 из 15 возможных брейк-пойнтов. Её соперница трижды подала навылет, 3 раза допустила ошибки при подаче и смогла реализовать 3 брейк-пойнта.

В полуфинале соперницей Звонаревой станет американская теннисистка Элисон Риске, которая ранее обыграла румынку Симону Халеп в другом матче полуфинала.