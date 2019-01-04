Лондон, 4 января, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Лондонский футбольный «Тоттенхэм» продлил соглашение со своим защитником Тоби Алдервейрелдом ещё на один сезон, сообщает 4 января официальный сайт лондонской команды.

(сс) Кирилл Венедиктов soccer.ru Тоби Алдервейрелд

Контракт 29-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2019 года и включает в себя возможность продления соглашения между игроком и клубом ещё на один сезон, чем и воспользовалось руководство «Тоттенхэма». При этом ранее о желании клуба продолжить сотрудничество и продлить соглашение с Алдервейрелдом заявлял главный тренер команды Маурисио Почеттино.

Теперь, согласно условиям контракта, любой футбольный клуб может летом следующего года выкупить Алдервейрелда за сумму около 27,7 млн евро. Однако приобрести футболиста за эту сумму можно будет только в течение двух недель до закрытия летнего трансферного окна.

Отметим, Тоби Алдервейрелд играет за «Тоттенхэм» с 2015 года и в текущем сезоне сыграл 19 матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями.