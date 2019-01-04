Москва, 4 января, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию. Об этом сегодня, 4 января, сообщает пресс-служба СК России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Под стражей

Кузнецову грозит уголовная ответственность как минимум по трем пунктам. Бывший чиновник обвиняется в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, а также растрате госсредств.

По версии следствия, в 2007 году организованная преступная группа, в которую входили бывший министр финансов Московской области Кузнецов и ряд других лиц, совершила мошеннические действия, в результате которых были похищены государственные средства в размере более 1 млрд рублей. Эти средства были предназначены для правительственной программы по развитию ипотечного кредитования.

Чиновник однако успел бежать от российской юстиции и скрылся во Франции. В 2013 году он был арестован по запросу России. В 2015 году премьер-министр Франции подписал постановление об экстрадиции Кузнецова, но адвокаты экс-министра его оспорили. Разбирательства тянулись до декабря 2018 года, когда наконец жалобы Кузнецова были окончательно отвергнуты французскими властями и он был экстрадирован в Россию.