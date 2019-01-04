Новгородская область, 4 января, 2019, 13:04 — ИА Регнум. В Новгородской области специалисты следственных органов и регионального управления МЧС выясняют обстоятельства гибели людей при пожаре в Окуловском районе, где в ночь на 4 января погибли шесть человек, в том числе двое детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, ситуация находится на контроле у губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

53.mchs.gov.ru На месте происшествия

Причины пожара выясняются.

По данным ГУ МЧС России по Новгородской области, пожар произошел в жилом доме в деревне Большое Боротно (30 км от Окуловки) 3 января в 22:31. На тушение пожара были направлены пожарные расчёты из села Боровёнка, что в 11 км от деревни. К их прибытию в 23:17 дом горел по всей площади, обрушилась кровля. На тушение были направлены дополнительные силы и средства — всего с онём боролись 63 человека, использовались 16 единиц техники. Ликвидировать пожар удалось только к 3:40 4 января.

Оперативный штаб на месте происшествия возглавил начальник ГУ МЧС России по Новгородской области Богдан Гавкалюк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на месте пожара обнаружены тела шести погибших, в том числе двух малолетних детей. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).