Берлин, 4 января, 2019, 13:41 — ИА Регнум. О том, что компания BMW разрабатывает новый компактный, высокоинтегрированный электропривод нового поколения рассказал вице-президент по разработке электрических силовых агрегатов компании Штефан Юрашек, его слова приводит 4 января портал SpeedMee.

Glenn Euloth Логотип BMW

По словам Юрашека, электропривод пятого поколения для транспортных средств будет объединять в себе электродвигатель, коробку передач и силовую электронику. Как считает вице-президент направления BMW, такое высокоинтегрированное устройство будет занимать гораздо меньше место, чем 3 отдельных компонента, как это было до того, а его модульная конструкция делает его масштабируемым, что позволит изменять его в соответствии с местом установки и типом питания.

«BMW Group начнет оснащать АКБ следующего поколения новыми, масштабируемыми и еще более мощными автомобильными аккумуляторами наряду с введением новых компонентов электропривода», — рассказал Штефан Юрашек.

Такое решение позволит компании значительно быстрее реагировать на рыночный спрос и оснащать любую модель по желанию покупателя традиционным ДВС, электромотором или гибридным двигателем. Предполагается, что полностью электрические модели будут иметь запас хода около 700 км, а гибридные — около 100 км.