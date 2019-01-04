Канберра, 4 января, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Правительство Австралии закрыло центр содержания мигрантов на реке ИА REGNUM г, сообщает австралийское информационное агентство ABC. Впервые о планах закрытия миграционного центра заговорили ещё в 2016 году, а крайний срок был назначен на середину 2018 года. Однако расселение мигрантов завершилось лишь в последних числах декабря, и более чем 30-летний период существования центра подошёл к концу. Пик его загрузки пришёлся на 2013 год, когда в центре содержалось более 10 тысяч человек, а в последние годы число мигрантов колебалось на отметке в 1250 человек. Правительство пошло на подобный шаг под давлением оппозиции, которая требует защитить национальные границы и рынок труда, а также выступает против доступа мигрантов к системе здравоохранения Австралии. Наибольшее число мигрантов приезжает в Австралию из Папуа — Новой Гвинеи и Науру — беднейших соседних государств. Сообщается, что правительство намерено закрыть ещё один центр содержания мигрантов в Блэкслэнде к середине 2019 года.