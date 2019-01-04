Детройт, США, 4 января, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Американской компанией General Мotors принято решение о продаже четырех автомобилей из популярной серии фильмов о роботах-трансформерах, сообщает 4 января портал Сar.ru.

Kevin Ward Chevrolet Camaro

Продать автомобили планируется уже в конце текущего месяце на аукционе в Скоттсдейле. В продаваемый набор машин входит автомобили, которые использовались на съемках таких фильмов как: «Трансформеры: Месть падших», «Трансформеры: Темнота луны», «Трансформеры: эпоха исчезновения» и «Трансформеры: Последний рыцарь».

Автомобили будут проданы набором из четырех штук, и он пойдет только к одному владельцу. Вырученные средства планируется потратить на благотворительность. Информация о предварительной цене отсутствует.

Отметим, первая модель из первого же фильма про трансформеров появилась на рынке через восемь лет после выхода первого фильма и имела большую популярность.