Нью-Дели, 4 января, 2019, 16:46 — ИА Регнум. «Премьер-министр страны заботится только о нуждах правящей партии. Его не беспокоят вопросы благосостояния населения Индии», — заявило руководство Партии большинства народа — «Бахуджан самадж парти» (БСП) в своем заявлении для прессы.

Narendra Modi Нарендра Моди

«Правящая партия Индии не смогла выполнить свои обещания, включая вопрос возвращения так называемой черной наличности. Премьер-министр страны не смог обеспечить молодежь работой, не предоставил помощь крестьянам, а также не смог устранить бедность», — говорится в заявлении партии.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», члены Партии большинства народа обвинили НарендруМоди в том, что политика правящей партии относительно случаев массового насилия, дела Айодхьи и случаев убийства коров лишь породила недовольство среди простого населения.

Стоит отметить, что данное заявление партии последовало сразу после эксклюзивного интервью премьер-министра страны новостному агентству Ani 1 января.