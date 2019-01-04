Уфа, 4 января, 2019, 12:21 — ИА Регнум. По данным ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в республике 4 января с 20:00 до 20:00 5 января 2019 года прогнозируются неблагоприятные погодные явления в виде порывов ветра до 20 м/с, метель, ухудшение видимости. ГУ МЧС России по Башкирии напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, сообщается на сайте ведомства.По республике ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Снег, местами небольшой, ночью по юго-востоку без осадков. В отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат. Ветер юго-восточный 9−14 м/с, днем порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью — 10,-15°, по юго-востоку — 18,-23°, днем — 5,-10°, по юго — востоку до — 14°.На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в явлениях 500 м и менее. Главное управление МЧС России по Башкирии напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения:

Николай Сверчков. Ямская тройка застигнутая метелью. 1881

«Главными критериями безопасного движения на автомобиле являются: оптимальная скорость, повышенное внимание и аккуратность. Соблюдайте дистанцию до впереди идущего автотранспортного средства. Не совершайте не обдуманный обгон. Выходя на улицу, одевайтесь теплее».