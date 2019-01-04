Исламабад, 4 января, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Комиссия по ценным бумагам и валюте Пакистана отчиталась о количестве зарегистрированных компаний в 2018 году.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Пакистана

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, в декабре 2018 года Комиссия зарегистрировала 1130 новых компаний, что на 43% больше, чем за такой же отчетный период в 2017 году. Лидерами по сферам бизнес-активности по-прежнему остаются ритейл, услуги и строительство.

Примечательно, что в первую пятерку по сферам, в которых регистрировались новые предприятия, вошли информационные технологии и туризм, что демонстрирует изменение тренда в Пакистанской экономике. Рост деловой активности в Пакистане наблюдается на фоне экономического кризиса, вызванного дефицитом платёжного баланса.