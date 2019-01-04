Исламабад, 4 января, 2019, 13:42 — ИА Регнум. 3 января президент США Дональд Трамп высказался о своих разногласиях с конгрессом по поводу бюджета и упомянул в этой связи об отношениях с Пакистаном.

(сс) SyedWasiqShah Флаг Пакистана

Дональд Трамп отметил, что США выделают деньги таким странам, как Гватемала и Сальвадор, но они «ничего не делают» для США. По словам американского президента, он прекратил такую практику в отношении Пакистана, но «мало кто знает об этом, потому что к нам несправедливы». Трамп напомнил журналистам о том, что он прекратил выделение финансовой помощи Пакистану, так как там «укрывают террористов и заботятся о них».

При этом американский президент надеется на хорошие отношения «с парнями из Пакистана», а также «с нетерпением ждёт встречи» с руководством страны, которая состоится «очень скоро». Ранее, в ноябре 2018 года американский президент заявил, что Пакистан «ничего не делает» для США за ту помощь, которая ему оказывается. Заявление американского президента привело к напряжению в отношениях двух стран.