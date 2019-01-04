Нью-Дели, 4 января, 2019, 17:23 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и лидер правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) Сушма Сварадж заявила, что сделка о поставке ВВС Индии французских многоцелевых истребителей «Рафаль» получила одобрение в верховном суде Индии. По сообщению индийского новостного издания «Прабхат кхабар», глава внешнеполитического ведомства Индии выступила с соответствующим заявлением на сессии ответов в верхней палате парламента Индии 3 января.

Vitaly V. Kuzmin Истребитель «Рафаль»

Сушма Сварадж подчеркнула, что в ходе рассмотрения дела о сделке «Рафаль» верховный суд Индии получил ответы на все вопросы, задаваемые оппозицией. Глава МИД Индии заявила, что дальнейшие обсуждения, а также предложение расследовать данное дело в парламентском комитете неуместны.

В ходе сессии ответов на вопросы лидер оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Ананд Шарма предложил обнародовать запись встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди и бывшего президента Франции Франсуа Олланда, в ходе которой обсуждались детали сделки «Рафаль». Сушма Сварадж заявила, что «никаких противоречий и скандалов» в указанном соглашении нет, зато они присутствуют «в умах лидеров ИНК». В ответ на данное заявление лидеры представители конгресса, в том числе бывший премьер-министр Индии Манмохан Сингх, покинули заседание верхней палаты парламента.