Приштина, Сербия, 4 января, 2019, 12:01 — ИА Регнум. 3 января во время интервью черногорскому новостному агентству «ЦДМ» генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о трансформации СБК (Сил безопасности Косово) в армию может решаться исключительно внутри самого Косово, хотя, по его мнению, данное решение было принято в неподходящее время:

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Несмотря на то, что в принципе решение по вопросу о трансформации СБК является вопросом, который должно выносить само Косово, мы ясно дали понять, что данное решение было принято в неподходящее время. После изменения мандата СБК Совет НАТО должен пересмотреть уровень вовлеченности НАТО в работу СБК. Все стороны должны обеспечить, чтобы данное решение, сделанное в неподходящий момент, не привело к росту напряженности в регионе. Все ключевые фигуры политической арены региона должны сосредоточиться на дальнейшем проведении реформ и диалоге. Я побеседовал с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Рамушем Харадинаем по телефону и сообщил им о переговорах, проходящих между странами — участницами НАТО на данный момент», — передает албанское новостное агентство «Телеграфи».

Также Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает диалог между Косово и Сербией:

«Мы также продолжаем полностью поддерживать процесс нормализации отношений между Белградом и Приштиной в ходе диалога, проходящего при посредничестве ЕС. Данный диалог имеет ключевое значение для мира и безопасности в регионе».

Напомним, 14 декабря 2018 года Кувенд (парламент) Косово принял решение о преобразовании СБК в боеспособную армию.